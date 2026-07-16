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Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Tunceli'deki Tüm Zırhlı Araçlara İlişkin Bilgiler Talep Edildi

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020'de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen dosyaya eklenmek üzere tüm zırhlı araçların plaka ve personel bilgilerinin tespit edilmesini talep etti.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında, Tunceli il merkezinde görev yapan emniyet ve jandarmaya ait tüm zırhlı araçların tespit edilmesini, bu araçların resmi ve sivil plakaları ile ayırt edici özelliklerinin belirlenmesini talep etti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir bilgi ve belge talebinde bulundu.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na gönderilen resmi yazıda, soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen dosyaya eklenmek üzere çeşitli bilgi ve belgelerin ivedilikle hazırlanması istendi.

Başsavcılık, olay günü Tunceli il merkezinde görev yapan emniyet ve jandarmaya ait tüm zırhlı araçların tespit edilmesini, bu araçların resmi ve sivil plakaları ile ayırt edici özelliklerinin belirlenmesini talep etti.

Yazıda ayrıca, 5 Ocak 2020 tarihinde söz konusu zırhlı araçlarda görev yapan sürücü, araç komutanı ve nişancı dahil tüm personelin kimlik ve sicil bilgilerinin gönderilmesi istendi.

Talep edilen belgeler arasında olay gününe ait görev emirleri, devriye ve geçiş kayıtları ile ilgili müdürlük ve komutanlıklarda bulunan zırhlı araç giriş-çıkış ve nizamiye kayıtlarının onaylı suretleri de yer aldı. Olayda zırhlı araçların da rol almış olabileceği ihtimalinin araştırılması amacıyla söz konusu bilgi ve belgelerin talep edildiği belirtildi.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da arasında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Kaynak: ANKA
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