Tunceli'de hastane kayıtları silme iddiası: 2 gözaltı
TUNCELİ'DE 2 HASTANE GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDITunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E.
TUNCELİ'DE 2 HASTANE GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla eski başhekim Çağdaş Özdemir, tutuklanmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı