Tunceli'de hastane kayıtları silme iddiası: 2 gözaltı

Güncelleme:
TUNCELİ'DE 2 HASTANE GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla eski başhekim Çağdaş Özdemir, tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
