Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Güncelleme:
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş'ın ABD ve Meksika'da olduğu tespit edildi.

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi.

Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

