Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye önünde şüphelilerin yakınları ile Doku ailesi arasında arbede yaşandı.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Savaş Gültürk ve Süleyman Önal'ın savcılık ifadesi tamamlandı. Gültürk ve Önal çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

AİLELER ARASINDA ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Gülistan Doku'nun ailesi ile 2 şüphelinin yakınları arasında adliye binası önünde kavga çıktı. Yumruklaşmanın yaşandığı kavga, polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Doku ailesi, taraflardan şikayetçi oldu.

GÜLİSTAN'IN ABLASI AYGÜL DOKU: ARTIK DAYANAMIYORUZ

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, kavga sonrası yaptığı açıklamada, "Kız kardeşimi, bütün aile üyelerimi tahrik etti. 'Siz kimsiniz, bizim sayımız çok' dedi. Sayın savcımızdan biran önce Tuncay Sonel'in yakalanmasını ve bu olayın çözülmesini istiyoruz. Bir kızımızı kaybettik. Aile bireylerimizden başka birini kaybetmeye tahammülümüz yok. Savaş'ın kardeşi kız kardeşimi tenhada sıkıştırıp, 'Sen beni tanımıyor musun?' diyor. Bu kadar cüretkarlık, bu cesaret nereden geliyor bunlara. Biz yaralı bir aileyiz. Biz neden bunları yapmıyoruz. Biz saldırmayı bilmiyor muyuz? Biz artık dayanamıyoruz. Artık bir çözümün bulunması lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Partili vekilin oğlu hakkında yakalama kararı
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış