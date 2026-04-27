Tunceli Devlet Hastanesi'nde Silinen Kayıtlarla İlgili Şüpheliler Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

24 Nisan akşam saatlerinde hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilere yurtdışı çıkış yasağı, Yücel E. hakkında ise ayrıca belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, her iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı