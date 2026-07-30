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Gülistan Doku soruşturması: Tutuklanan 4 polis sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi

Gülistan Doku soruşturması: Tutuklanan 4 polis sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi
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Gülistan Doku soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda tutuklanan 4 polis sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda tutuklanan 4 polis sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kolluk görevlilerinin şüpheli işlemler yaptığı iddiası üzerine 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser ve komiserlerin de olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerden işlemleri tamamlanan 8 kişi, dün yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları gece boyunca devam etti.

Savcılık, ifadesi alınan 1 şüpheliyi serbest bırakırken, 6 kişi hakkında tutuklama, 1 kişi hakkında ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk kararı verdi.

Mahkemedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 4 şüpheli, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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