Gülistan Doku cinayetinde eski emniyet müdürü tanık olarak ifade verdi

Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na “tanık” sıfatıyla ifade verdi.

Haber: Orhan BOZKURT

Başsavcılık, "eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen dönemin Tunceli Emniyet Müdürü olan ve halen Yalova Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Yılmaz Delen'in tanık olarak ifadeye çağırılmasına" karar vermişti.

Delen, Erzurum Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yaklaşık 4 saat süreyle ifade verdikten sonra buradan ayrdıldı.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Tuncay Sonel'in de arasında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Geçen günlerde gözaltına alınan 2 şüpheli ise bugün Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor.

Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.

Kaynak: ANKA
