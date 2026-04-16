Gülistan Doku Soruşturması Şüphelisi Gökhan Ertok'un Savcılık İfadesi Tamamlandı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok'un savcılık ifadesi tamamlandı. Ertok'un ifadesinde Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini ve Vali Sonel'in SIM karttaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden Gökhan Ertok, Erdoğan Elaldı, Süleyman Önal ve Savaş Gültürk, sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınarak Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

Polislik mesleğinden ihraç edilen ve Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Tunceli'ye getirilen Gökhan Ertok'un savcılık ifadesi tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre Ertok, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdü. Ertok ayrıca, Tuncay Sonel'in Gülistan'ın WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Ertok, SIM kartta herhangi bir veriyi silmediğini belirterek suçlamaları reddetti. Tunceli Adliyesi'nde bulunan Erdoğan Elaldı, Süleyman Önal ve Savaş Gültürk'ün ifade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

