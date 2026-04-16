GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA İLK TUTUKLAMA

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında, Doku'ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddia edilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Ertok, çıkarıldığı mahkemece delilleri yok etme suçundan tutuklandı. Kararın ardından adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı