GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA İLK TUTUKLAMA

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında, delilleri yok ettiği iddiasıyla ihraç polis memuru Gökhan Ertok tutuklandı. Mahkeme, Ertok'un tutuklanmasına karar verdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında, Doku'ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddia edilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Ertok, çıkarıldığı mahkemece delilleri yok etme suçundan tutuklandı. Kararın ardından adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında ilk tutuklama! Verdiği ifade bomba
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım

Rabia'yı vahşice katletmişti! Aslında her gün ölüme sürüklemiş
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum

Valinin oğlunu yakacak ifade: Ben bu silahla...
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı

Okul saldırılarını fırsat bildiler! 100'den fazla kişi yakalandı