Doku Ailesinin Avukatı Ali Çimen'den Eski Tunceli Valisi Tunay Sonel Hakkında Bir Suç Duyurusu Daha

Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tuncel, Sonel'in 'insan öldürmeye iştirak' suçundan yargılanmasını talep etti.

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni suç duyurusunda bulunuldu. Gülistan Doku'nun yakınlarının avukatı Ali Çimen, Sonel hakkında "insan öldürmeye iştirak" suçundan suç duyurusu dilekçesi verdiklerini açıkladı.

Ali Çimen, "Gülistan Doku dosyasının baş şüphelisi Tuncay Sonel'in eylemi insan öldürmeye iştiraki de kapsadığı gerekçesiyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 22 Nisan 2026 tarihinde gerekli şikayetimizi yaptık" dedi.

Tuncay Sonel'in tutuklamaya sevk maddeleri

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamalarından tutuklanmıştı.

