Gülistan'ın ablası Aygül Doku: 'Bu duyduklarımız çok çok acı'

Güncelleme:
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Şüpheli Umut A'nın ağabeyi S.A.'nın avukatlarıyla yaptığı konuşmaların dosyaya girmesiyle birlikte Doku ailesi avukatı, Gülistan'ın ölümüne dair iddialarda bulundu. Doku'nun, valinin oğlu tarafından tecavüze uğradığı ve sonrasında hayatına son verdiği öne sürüldü.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD'de bulunan şüpheli Umut A'nın ağabeyi S.A.nın Doku ailesinin avukatı ile yaptığı konuşmanın görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından Gülistan'ın ablası Aygül Doku, adliye önünde açıklamalarda bulundu. Aygül Doku, dün gece saatlerinde Umut A'nın ağabeyi S.A.'nın avukatlarına ulaştığını belirterek, "Gülistan'ın ölüm nedenini zaten gizli tanık söylemişti. Gülistan, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüz edilmiş. Hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylenildi S.A. tarafından. Bunu bir daha öğrendiğimiz için kendimizi iyi hissetmiyoruz. Gereken bilgileri yine de paylaşacağız. Yeni isimler verdi. Biz Başsavcımız Ebru Cansu'ya güveniyoruz. Her seferinde bu duyduklarımız çok çok acı. Başsavcımızın katil Mustafa Sonel'e ve onun bütün bu delillerini saklayan örtbasçı babası Tuncay Sonel'e ve o suç şebekesine adalet önünde hesap verdireceği konusunda kuşkumuz yoktur" dedi.

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı
Fener'in eski yıldızından Aziz Yıldırım'a açık destek: Onsuz olmayacak
Özel o sözlere çok kızdı: Bizim için artık istenmeyen adamdır
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı