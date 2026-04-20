Gülistan Doku Soruşturması… ABD'de Firari Olan Umut Altaş İçin Kırmız Bülten Talebi

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında ABD'de firari olan şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Celal Altaş ve Nurşen Altaş'ın ABD'de olduğu bildirilen oğulları şüpheli Umut Altaş hakkında INTERPOL tarafından Kırmızı Bülten çıkarılarak, uluslararası seviyede aranması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'na resmi talepte bulundu.

Soruşturmanın kritik isimlerinden olan Umut Altaş ile eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaş olduğu biliniyor. Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA