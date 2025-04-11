Gülhane Parkı Buluşması Sonrası 47 Kişi Gözaltına Alındı, Hepsi Serbest Bırakıldı

Haber/Kamera: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Türkiye İşçi Partisi'nin Gülhane Parkı'nda dün akşam düzenlediği buluşmanın ardından polis tarafından gözaltına alınan 47 kişiden 41'i emniyetten, 6'sı da savcılık ve hakimlikten serbest bırakıldı. Dün gece ve bugün gelişmeleri adliyede takip eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Evlerine, ailelerine, mücadeleye geri döndüler. Bütün olarak Türkiye'yi özgürleştirene kadar bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye İşçi Partisi'nin dün akşam Gülhane Parkı'nda düzenlediği buluşmanın ardından polis tarafından gözaltına alınan 47 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 41'i emniyet ifadesinden sonra, 6'sı da Savcılık ifadesinden sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuya ilişkin İstanbul Adliyesi önünde ANKA'ya konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Dün Gülhane Parkı'nda tümüyle haksız hukuksuz biçimde gözaltına alınan 47 arkadaşımızdan 41 tanesi emniyet ifadelerinden sonra serbest bırakılmıştı. 6 arkadaşımız da bugün savcılığa sevk edildi. An itibariyle 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." dedi.

"Mücadeleye geri döndüler"

Desteğini esirgemeyen tüm yurttaşlara teşekkür eden Baş, şunları söyledi:

"Evlerine, ailelerine, mücadeleye geri döndüler. Tümüyle demokratik, barışçıl bir toplantıyı; öğrencilerin yan yana geldiği bir forumu terörize etmeye çalıştılar. Desteğini, dayanışmasını esirgemeyen bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Silivri'den de tahliye haberleri geldi.

Hala cezaevinde tutulan yüzlerce öğrenci var. Sadece bu iktidara karşı ses yükselttikleri, hatta sadece bu iktidara teslim olmadıkları için cezaevinde tutulan öğrencilerimiz var. Hepsi bizler için cezaevindeler. Onları ve bütün olarak Türkiye'yi özgürleştirene kadar bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor."