Gülçin Ergül'ün yeni tekli çalışması 'Deli Gibi Sev' yayınlandı

Düzenlemesinde dijital dünyanın en başarılı genç prodüktörleri Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın imzası bulunan 'Deli Gibi Sev' adlı yeni tekli çalışması, Gülçin Ergül'ün daha önceki hit teklilerinin yazarı Genco Ecer'e ait. Şarkı, 4 Ağustos Cuma günü DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Düzenlemesinde dijital dünyanın en başarılı genç prodüktörleri Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın imzası bulunan "Deli Gibi Sev" adlı yeni tekli çalışmasının sözü ve müziği güzel şarkıcının daha önceki hit teklileri "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" ve "Gökyüzü Çağırdı Aşkı"nın yazarı Genco Ecer'e, kapak tasarımı ise Fatih Kocatürk'e ait.

Gülçin Ergül'ün yeni tekli çalışması "Deli Gibi Sev" 4 Ağustos Cuma günü DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini adı.