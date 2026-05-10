Adana'da gül üreticisi Anneler Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine çiçek hediye etti

Adana'da gül üreticisi Özgür Doğan, hasat ettiği çiçekleri Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan kadınlara verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki 20 dönüm arazide üretim yapan Doğan, hasadını gerçekleştirdiği gülleri Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Doğan, Anneler Günü'nü kutladığı kadınlara çiçek hediye etti.

Özgür Doğan, AA muhabirine, annelerin her zaman hatırlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Anneleri mutlu etmek için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Doğan, "Huzurevindeki annelerimizi mutlu etmek için güllerimizi onlara hediye ettik. Anneler bizim için çok kıymetli. Huzurevindeki anneleri mutlu etmek bizi duygulandırdı." dedi.

Huzurevi sakinlerinden Merak Ağzıküçük de sürpriz karşısında mutlu olduğunu belirterek, Doğan'a teşekkür etti.

Hülya Özşahin de hediyeden dolayı sevindiğini anlattı.