Çin'in Güneybatısında Trafik Kazası: 2 Ölü, 14 Yaralı

Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen trafik kazasında iki öğrenci hayatını kaybetti, 14 öğrencinin durumu stabil. Aşırı yüklü minibüs, yol kenarındaki bir kamyona çarptı.

GUİYANG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde meydana gelen bir trafik kazasında iki öğrenci hayatını kaybederken, 14 öğrenci yaralandı.

Kaza, Bijie kentinin Hezhang ilçesinde pazartesi sabahı saat 07.00 civarında meydana geldi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tamamının durumunun stabil olduğu belirtildi.

Hezhang ilçe yönetiminin enformasyon bürosundan yapılan açıklamaya göre, öğrencileri taşıyan aşırı yüklü bir minibüs, yol kenarına park etmiş büyük bir kamyonla çarpıştı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken minibüsün şoförü polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Xinhua
