Güdül Kaymakamlığı yeni hizmet binasına taşınacak
Güdül Kaymakamlığı fiziki yetersizlik ve mevcut yapının eski olması nedeniyle yeni hizmet binasına taşınacak.
İlçede uzun yıllardır hizmet veren mevcut binanın ihtiyaca cevap vermemesi üzerine, Ordu Caddesi üzerinde bulunan ve Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamındaki binaya taşınma kararı alındı.
Kaymakam Naim Akar, yeni hizmet binasında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Akar, binanın kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara daha uygun şartlarda hizmet verilmesini temenni ettiklerini ifade etti.