Güdül Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Güdül ilçesinde ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yönelik sıcak yemek uygulaması başlatıldı. Yaklaşık 142 vatandaşa bir yıl boyunca sıcak yemek servisi yapılacak.

Güdül Kaymakamlığı ilçede bakıma muhtaç kişi ve ailelere yönelik sıcak yemek uygulamasının başlatıldığını bildirdi.

Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Güdül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçe genelinde belirlenen yaklaşık 142 ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek ulaştırılacağı kaydedildi.

Yemek yapamayacak durumda olan, bakıma ihtiyaç duyan ve engelli vatandaşlara yönelik başlatılan uygulama kapsamında, belirlenen kişilere bir yıl boyunca sıcak yemek servisi sağlanacağı belirtildi.

Kaymakam Naim Akar, uygulamanın ramazan ayında başlatılmasının ayrı bir önem taşıdığını belirterek, vatandaşların bu mübarek ayda sıcak yemekle buluşacağını ve hizmetin ramazan sonrasında da devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
