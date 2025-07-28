Güdül'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde otluk alanında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Gürpınar Mahallesi Tekke mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi Güdül İtfaiye Amirliği ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arasözler ve iş makineleriyle de müdahale edilen yangın söndürüldü.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını söyledi. ???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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