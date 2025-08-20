Güdül'de Belediye Personeline Yangın ve Afet Farkındalık Eğitimi
Ankara'nın Güdül ilçesinde, belediye personeline yönelik olarak yangın anında doğru müdahaleyi, afetlere karşı hazırlık ve kriz yönetimini içeren bir seminer gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.
Ankara'nın Güdül ilçesinde belediye personeline yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi semineri yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve Güdül Belediyesi'nin organizesinde belediyede düzenlenen seminerde, yangın anında doğru müdahale teknikleri, afetlere karşı hazırlık, kriz yönetimi, ekip koordinasyonu ve yangın tüpleri konularında sunum yapıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Münür Atalay, belediye personeline yangın ve yangınlara karşı ekipman kullanımıyla ilgili konularda eğitim verildiğini belirtti.
Seminer sonunda katılımcılara eğitim sertifikası verildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel