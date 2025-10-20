Güdül'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Ankara'nın Güdül ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törene Belediye Başkan Vekili Münir Atalay, Muhtarlar Derneği Başkanı Sabahattin Araç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Araç'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muhtarların devlet ve halk arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Araç, muhtarlığın köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Güdül Belediye Başkan Vekili Atalay da muhtarların gününü kutlayıp başarı dileklerini iletti.