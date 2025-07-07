Güdül-Çeltikli Hattında Yeni EGO Otobüs Seferleri Başladı

Güdül-Çeltikli Hattında Yeni EGO Otobüs Seferleri Başladı
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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüslerin Güdül-Çeltikli hattında seferlere başladığını duyurdu. Doğanay, bu gelişmenin ilçe halkını sevindirdiğini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğüne bağlı otobüslerin, Güdül-Çeltikli hattında seferlere başladığını bildirdi.

Doğanay, yazılı açıklamasında, yeni EGO otobüs seferinin ilçe halkını sevindirdiğini belirtti.

Çalışmadan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Doğanay, "İlçemiz ve bölgemizde bir sorun daha ortadan kaldırılmış oldu. Güdül-Çeltikci otobüs hattı hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Güdül ilçe merkezinden hareket eden 615-1 hat numaralı otobüsler, Yeşilöz ve Çeltikçi istikametinde hizmet verecek.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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