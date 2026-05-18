Güdül'de haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Güdül Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaz aylarını vatandaşların rahat geçirmesini sağlamak amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, AA muhabirine, vatandaşların haşeresiz ve sineksiz bir yaz geçireceğini söyledi.

İlaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Doğanay, "İlçenin daha temiz, daha güzel, sokaklarının sağlıklı olması yönde çalışmalarımız devam ediyor. Çevre temizliğine de oldukça önem veriyoruz. Çöp depolama alanımız faaliyete geçti. Bugün Ankara'dan gelerek ilçemizde ilaçlama çalışmasında bulunan ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.