Guatemala'da Depremler Sonrası Kaya Parçaları Araca Düştü, 2 Ölü

Guatemala'da meydana gelen depremlerin ardından yamaçta bulunan devasa boyuttaki kaya parçalarının seyir halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Escuintla bölgesinde kayanın dağ yamacından düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yolda kamyonetiyle seyahat eden iki kişinin, son birkaç saatte meydana gelen depremlerin ardından yamaçta bulunan devasa boyuttaki kaya parçalarının aracın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal Sismoloji, Volkanoloji, Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü yetkilisi Edwin Rodas, Guatemala'da 3,0 ila 5,6 büyüklüğünde 37'den fazla deprem ve artçı sarsıntı kaydedildiğini ifade etti.

Yetkililer, sarsıntıların El Salvador'a kadar hissedildiğini ve binaların tahliye edilmesine, heyelanlara ve küçük çaplı maddi hasara yol açtığını söyledi.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, düzenlediği basın toplantısında, depremlerin ana merkez üssünün Sacatepequez eyaleti olduğunu, artçı sarsıntıların ise Escuintla ve Guatemala bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

Arevalo, en az 5 kişinin heyelan altında kaldığını ve bunlardan ikisinin kurtarıldığını kaydetti.