Guangzhou'da Şiddetli Yağışlar Heyelanlara Neden Oldu: 7 Kişi Toprak Altında

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Çin'in Guangzhou kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelanlarda 7 kişi toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlarda 7 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou kentinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi.

Guangzhou'ya bağlı Baiyun bölgesindeki heyelanlarda 14 kişi toprak altında kalırken bunlardan 7'si kurtarıldı.

Yetkililer, toprak altındaki 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Eyalette hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların, perşembe ve cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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