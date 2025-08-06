Guangzhou'da Şiddetli Yağışlar Heyelanlara Neden Oldu: 7 Kişi Toprak Altında

Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlarda 7 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou kentinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi.

Guangzhou'ya bağlı Baiyun bölgesindeki heyelanlarda 14 kişi toprak altında kalırken bunlardan 7'si kurtarıldı.

Yetkililer, toprak altındaki 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Eyalette hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların, perşembe ve cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.