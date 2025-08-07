Guangzhou'da Heyelan: 14 Kişi Mahsur Kaldı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in Guangzhou kentinde yağmur sonrası meydana gelen heyelanda mahsur kalan 14 kişiden 9'u kurtarıldı. Heyelanda iki kişi yaşamını yitirdi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
GUANGZHOU, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da çarşamba sabahı yağmurların tetiklediği heyelanda mahsur kalan 14 kişiden 9'una perşembe günü saat 09.00 itibarıyla ulaşıldı.
Yetkililer, toprak altından çıkarılan kişilerden 2'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel