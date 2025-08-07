Guangzhou'da Heyelan: 14 Kişi Mahsur Kaldı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Guangzhou kentinde yağmur sonrası meydana gelen heyelanda mahsur kalan 14 kişiden 9'u kurtarıldı. Heyelanda iki kişi yaşamını yitirdi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GUANGZHOU, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da çarşamba sabahı yağmurların tetiklediği heyelanda mahsur kalan 14 kişiden 9'una perşembe günü saat 09.00 itibarıyla ulaşıldı.

Yetkililer, toprak altından çıkarılan kişilerden 2'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.