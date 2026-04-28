GTÜ, "Türkiye'nin Patent Raporu 2025"te üst sıralarda yer aldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), "Türkiye'nin Patent Raporu 2025" sıralamalarında bazı kategorilerde üst sıralarda yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, GTÜ'nün Yüksek Bedelli Patent Ticarileştirme'de Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, üniversitenin 100 bin lira ve üzeri değere sahip sözleşme sayıları baz alındığında, 2 sözleşmeyle ikinci olduğu, yüksek bedelli kategoride ticarileşen patent sayısındasi 3 projeyle üçüncü sırada yer aldığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, üniversitenin ticarileştirme vizyonuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gebze Teknik Üniversitesi olarak temel önceliğimiz, sadece akademik yayın üretmek değil, bu bilgiyi toplumun ve sanayinin hizmetine sunacak katma değerli teknolojilere dönüştürmektir. Türkiye'nin Patent Raporu 2025 sonuçları, bu stratejik odaklanmamızın meyvelerini verdiğini açıkça göstermektedir. Özellikle 'Yüksek Bedelli Patent Ticarileştirme' kategorisindeki başarımız, nicelikten ziyade niteliğe verdiğimiz önemin göstergesidir. Üniversitemiz, sanayinin tam kalbinde yer alan konumu ve güçlü AR-GE altyapısıyla, laboratuvarlarda geliştirilen buluşların raflarda kalmasını değil, ekonomik değere dönüşerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sunmasını hedeflemektedir. 100 bin lira ve üzeri ticarileştirme bedelleriyle elde ettiğimiz ulusal başarı, patentlerimizin pazar karşılığının ve teknolojik olgunluk seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlamaktadır."

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu