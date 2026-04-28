GTÜ, 'Türkiye'nin Patent Raporu 2025'te üst sıralarda yer aldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), " Türkiye'nin Patent Raporu 2025" sıralamalarında bazı kategorilerde üst sıralarda yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, GTÜ'nün Yüksek Bedelli Patent Ticarileştirme'de Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, üniversitenin 100 bin lira ve üzeri değere sahip sözleşme sayıları baz alındığında, 2 sözleşmeyle ikinci olduğu, yüksek bedelli kategoride ticarileşen patent sayısındasi 3 projeyle üçüncü sırada yer aldığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, üniversitenin ticarileştirme vizyonuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gebze Teknik Üniversitesi olarak temel önceliğimiz, sadece akademik yayın üretmek değil, bu bilgiyi toplumun ve sanayinin hizmetine sunacak katma değerli teknolojilere dönüştürmektir. Türkiye'nin Patent Raporu 2025 sonuçları, bu stratejik odaklanmamızın meyvelerini verdiğini açıkça göstermektedir. Özellikle 'Yüksek Bedelli Patent Ticarileştirme' kategorisindeki başarımız, nicelikten ziyade niteliğe verdiğimiz önemin göstergesidir. Üniversitemiz, sanayinin tam kalbinde yer alan konumu ve güçlü AR-GE altyapısıyla, laboratuvarlarda geliştirilen buluşların raflarda kalmasını değil, ekonomik değere dönüşerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sunmasını hedeflemektedir. 100 bin lira ve üzeri ticarileştirme bedelleriyle elde ettiğimiz ulusal başarı, patentlerimizin pazar karşılığının ve teknolojik olgunluk seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlamaktadır."