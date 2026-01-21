Grönland, kriz durumlarında vatandaşlarına yol gösteren broşür hazırladı

Grönland'da hükümet, vatandaşlarının kriz anında başvurabileceği tavsiyelerin yer aldığı broşür hazırladığını duyurdu.

Grönland Balıkçılık, Avcılık, Tarım, Kendi Kendine Yeterlilik ve Çevre Bakanı Peter Borg ile Sosyal İşler, Konut, Altyapı ve Çevre Bölgeler Bakanı Aqqaluaq Egede, başkent Nuuk'ta vatandaşların kriz anında hazırlıklı olmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a "ulusal güvenlik için ihtiyacı olduğu" söylemlerini sürdürmesi üzerine acil durum planı oluşturduklarını belirten Borg, "5 gün boyunca nasıl hayatta kalınabileceğine dair broşür hazırladık. Kendi başlarının çaresine bakabilen ve başkalarına yardım edebilen insan sayısı ne kadar fazla olursa toplum olarak o kadar güçlü oluruz." dedi.

Borg, yayımlanacak broşürde halk için basit tavsiyelerin yer aldığını, beklenmeyen durumlarda hem bireysel hem de toplumsal hazırlığın önemli olduğunu anlattı.

Bakan Egede ise Grönlandlı kimliğinin korunmasının önemine işaret ederek, "Elbette askeri müdahalenin olmaması için çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Bu arada, broşürde uzun süreli elektrik kesintileri, doğal afetler gibi krizlere vurgu yapılırken, uluslararası çatışmalar ve jeopolitik gerilimlerin de tedarik güvenliğini ve altyapıyı etkileyebilecek zorluklar olduğu belirtiliyor.

Evlerde su, ilk yardım seti, battaniye, yiyecek gibi malzemelerin mutlaka bulundurulması gerektiği bildirilen broşürde, ısıtıcı gibi eşyaların da kriz durumlarında fayda sağladığı kaydedildi.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.