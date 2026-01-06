Haberler

Araştırma: Grönland'ın Prudhoe buz tabakası, yaklaşık 7 bin yıl önce 2100 için öngörülen sıcaklıklarda eridi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapılan bir araştırma, Grönland'daki Prudhoe Kubbesi'nin 7 bin yıl önce erimesinin iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bugünkü insan kaynaklı iklim değişikliğinin tekrar benzer erimelere yol açabileceği belirtiliyor.

Bilim insanları, Grönland'daki "Prudhoe Kubbesi" olarak bilinen buz tabakasının, yaklaşık 7 bin yıl önce 2100 yılına kadar ulaşılabileceği öngörülen hava sıcaklığına benzer bir ortamda, tamamen eridiğini ortaya koydu.

Buffalo Üniversitesinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Üniversite, Columbia ve Kentucky üniversitelerinden araştırmacılarla, sonuçları "Nature Geoscience" adlı dergide yayımlanan ortak bir çalışma yürüttü.

Grönland'daki Prudhoe Kubbesi buz tabakasının altında gömülü kaya ve tortuların incelendiği araştırmada, bu buz tabakasının yaklaşık 7 bin yıl önce tamamen ortadan kaybolduğu belirtildi.

Araştırmanın yöneticilerinden ve Buffalo Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü üyesi Jason Briner, dönemin ılıman iklim değişikliğinin Prudhoe buz tabakasını erittiğini aktararak bugünün insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle bu buz tabakasının tekrar aşınmaya başlamasının sadece bir zaman meselesi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kentucky Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Caleb Walcott-George da Prudhoe buz tabakasının, sıcaklıkların bugünkünden 3 ila 5 derece daha yüksek olduğu bir dönemde eridiğini vurguladı.

George, "Bazı tahminler, Prudhoe Kubbesi'nde bu sıcaklık seviyelerine, 2100 yılına kadar ulaşabileceğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, araştırmanın sonuçlarının deniz seviyesinin yükselmesi ve hangi buz tabakalarının risk altında olduğuna ilişkin fikir verebileceği de vurgulandı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam
Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza

Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor

Fener kariyeri sona eriyor