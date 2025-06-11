Graz'da Silahlı Saldırı Sonrası Anma Töreni Düzenlendi
Avusturya'nın Graz kentinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi. Salgın haberlerine göre, saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.
GRAZ, 11 Haziran (Xinhua) -- Avusturya'nın ikinci büyük kenti Graz'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Salı günü yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Xinhua / Güncel