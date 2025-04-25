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Gratis'in Çocuklar Arası Resim Yarışması'nın Başvuru Süresi Uzatıldı

Gratis'in Çocuklar Arası Resim Yarışması'nın Başvuru Süresi Uzatıldı
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Gratis'in 16 yıldır düzenlediği 'Çocuklar Arası Resim Yarışması'nın son başvuru tarihi 16 Mayıs'a uzatıldı. Bu yılki tema 'Canım Annem' olarak belirlendi. Yarışmaya 7-10 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Gratis'in çocukların hayal güçlerini geliştirmek ve sanatla resim sevgisini aşılamak amacıyla 16 yıldır düzenlediği "Çocuklar Arası Resim Yarışması"nın son başvuru tarihi 16 Mayıs'a uzatıldı.

Yarışmanın bu yılki teması "Canım Annem" olarak belirlendi.

Türkiye'nin dört bir yanından 7-10 yaş arasındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya başvurular, "www.gratisresimyarismasi.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

Jüri tarafından değerlendirilecek başvurular arasında dereceye giren ilk finalistler, yarışmanın web sitesinde açıklanacak.

İkinci değerlendirme sonrasında kazanan ilk 3 küçük ressam ise resim yarışması web sitesi ve Gratis'in sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

Yarışmada birinciye tablet, ikinciye scooter, üçüncüye ise hediye çeki verilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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