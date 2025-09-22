Grand Kartal Otel Yangını Davasının İkinci Duruşması Başladı

(BOLU) - AK Parti Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Tuğba Köksal, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın ikinci duruşmasına ilişkin, "Süreçlerin takipçisi olduk. Bugün de ikinci duruşmanın başlamasıyla birlikte tekrar bu acılar tazelendi. İnşallah sorumluların, suçluların cezasını aldığı bir süreçle tamamlarız" dedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19'u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

AK Parti Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Tuğba Köksal, duruşmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün ikinci duruşma başladı. 78 canımızın gittiği, 133 kişinin yaralandığı bir facianın sonucunda bu mahkemeler görülüyor. Her seferinde o acılar yeniden yaşanıyor. Bugün, tutukluların savunmaları alınıyor. Burada bazen aileleri de incitecek şekilde konuşmalara da şahit oluyoruz. Ben, komisyon üyesi olarak burada bulunuyorum. Ailelerin yanında olduğumuzu göstermek için, bu davaların sonuna kadar takipçisi olduğumuzu, her süreci adım adım takip ettiğimizi göstermek için...

Mecliste de araştırma komisyonu kuruldu ve onun daha sonuç raporu yayınlanmadı ancak ayrıntılı bir şekilde her komisyon toplantısında biz bunları inceledik. Süreçlerin takipçisi olduk. Bugün de ikinci duruşmanın başlamasıyla birlikte tekrar bu acılar tazelendi. İnşallah sorumluların, suçluların cezasını aldığı bir süreçle tamamlarız. Bunun için bizler de takip ediyoruz."