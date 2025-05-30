Grand Kartal Otel Yangını Davasında İddianame Kabul Edildi

Grand Kartal Otel Yangını Davasında İddianame Kabul Edildi
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili 32 kişi hakkında toplam 1998'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Olayda ihmali bulunan otel sahipleri ve belediye yetkilileri de yargılanacak.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında 1998'er yıla, 19 kişi hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin hazırlanan 98 sayfalık iddianame, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme, incelemelerini tamamlayarak iddianameyi kabul etti.

Haklarında dava açılan 32 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

İddianameden

İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ın olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtiliyor.

İddianamede bu 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

İddianamede, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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