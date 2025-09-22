Grand Kartal Otel Davasında Sanıkların Tavırları Eleştirildi

'SORDUKÇA CEVAP VEREMİYORLAR'

Grand Kartal Otel davasının 2'nci duruşmasını, yangında eşi Ceren Yaman Doğan (45) ile kızı Lalin Doğan'ı (16) kaybeden Rıfat Doğan da takip etti. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada dava sürecine dair, "Gene hikayeleri tabii, senaryo olduğu için her yerden patlak veriyor. Müşteki avukatları sordukça cevap veremiyorlar. 'Bilmiyorum, görmedim, hatırlamıyorum, duymadım.' gibi cevaplarla yine geçiştiriyorlar. Gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Zaten her gün yeni bir delil çıkıyor. Bu deliller ışığında da biz zaten bildiğimiz şeylerden emin oluyoruz" dedi.

'ACELECİ DAVRANDI ZANNEDİYORUM'

Mütalaanın erken hazırlandığını belirten Doğan, "Ben heyete, başkana ve heyetine güveniyorum. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Savcı biraz erken mütalaa vermiş olabilir. Diğer delillerden herhalde haberi yoktu. O yüzden aceleci davrandı zannediyorum. Ama hakime ve heyetine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

'HALA VİCDANSIZCA OTURUYORLAR'

Doğan, sanıkların pişmanlık duymadığını işaret ederek, "Mevcut sanıklar hala uyanmamış durumdalar. Hala vicdansızca oturuyorlar. Hiçbir nebze vicdanları olduğunu düşünmüyorum hal ve hareketlerinden. Sanki alacak-verecek davasındaymış gibi hareket ediyorlar. Ama bir gün onlar da anlayacaklar bunun alacak-verecek davası olmadığını" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,