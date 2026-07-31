Haberler

Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, adliyeye sevk edildi.

Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Küçük'ün işlemleri tamamlandı.

Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması

Galatasaray'dan resmi açıklama
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Yeni Parti için o da bağış yaptı! Dekontu paylaştı, rakam bomba

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacıdan yeni paylaşım: Yeni hayatına alışmaya çalışıyor

Survivor'da bacağını kaybetmişti: Yeni hayatına alışmaya çalışıyor
Ehliyetini aldığı gün hayatının şokunu yaşadı

Ehliyetini aldığı gün hayatının şokunu yaşadı
Akaryakıt zamları durmuyor! Şimdi de LPG'ye zam geliyor

Zam yağmuru durmuyor! Fiyatlar bir kez daha artacak