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Göz Hastalıkları Kliniğinden Randevu Açıklaması

Göz Hastalıkları Kliniğinden Randevu Açıklaması
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Etlik Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Kenan Sönmez, sosyal medyada yanlış anlaşılan randevu durumu hakkında açıklama yaptı. Hastanın muayenesinin 6 Kasım'da tamamlandığını ve Şubat ayına verilen randevunun sadece kontrol muayenesi olduğunu belirtti.

Etlik Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Kenan Sönmez, sosyal medyada, göz hastalıkları için kendisine Şubat 2025'e randevu verildiğini aktaran kişinin muayenesinin 6 Kasım'da tamamlandığını, şubat ayı için verilen randevunun takip amaçlı kontrol muayenesi olduğunu belirtti.

Sönmez, bir vatandaşın sosyal medyaya yansıyan videosunda, "Etlik Şehir Hastanesine göz muayenesi için gittim, randevuyu ikinci ayın 5'ine verdi." sözleriyle randevu sistemine dair eleştiride bulunması üzerine basın açıklaması yaptı.

Söz konusu iddiaya ilişkin yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bu açıklamayı yaptığının altını çizen Sönmez, şunları kaydetti:

"Bir hastamıza şubat ayına göz muayenesi randevusu verildiği bilgisi sosyal medyada paylaşılmaktadır. Olayın aslı, hastamız 6 Kasım'da randevusuz olarak hastanemize gelmiş olmasına rağmen, profesör arkadaşlarımızdan biri tarafından muayene edilmiş, tetkikleri yapılmıştır. Şubat ayına verilen randevu ise bir kontrol muayenesidir. Bu, genel olarak, acil olmayan bütün hastalarımızın normal prosedürü olarak, takip muayeneleri için yaptığımız rutin bir işlemdir. Hastamıza da ilk muayenesini yaptıktan sonra kontrol muayenesi olarak şubat ayına randevusu verilmiştir. Hastamız, muayene olduğunu ve gösterdiği randevunun kontrol muayenesi ile ilgili olduğunu söylemiş olsaydı belki de sosyal medyada böyle yanlış anlaşılma olmazdı. Hastamız belki de onun kontrol muayenesi olduğunu algılamamış olabilir."

Çok yoğun bir klinik olmalarına karşın randevusuz gelen hastalara dahi yardım etmeye çalıştıklarını anlatan Sönmez, acil durumu olan hastalar için de 24 saat hizmet verildiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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