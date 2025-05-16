Göynücek'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı yapıldı

Göynücek'te
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Göynücek Belediyesi tarafından "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" temalı halk buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi.

Göynücek Belediyesi tarafından "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" temalı halk buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, vatandaşlar ilçe genelinde yaşanan sorunları, talep ve beklentilerini doğrudan iletme imkanı buldu. G

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin ise iletilen her başlığı not alarak çözüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda konuşan Başkan Şahin, halkla doğrudan iletişim kurmanın yerel yönetim anlayışlarının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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