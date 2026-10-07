Göynücek'te 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği gerçekleştirildi

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Amasya'nın Göynücek ilçesinde "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Göynücek'te Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda mahalle sakinleri ile beraber "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen etkinlikte ısınma ve esneme egzersizleri, hareketli yaşam aktiviteleri, postür ve esneklik çalışmaları, fiziksel aktivite, hareket yaşını öğren ve sağlıklık yaşa konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından hareket çalışmaları gösterildi.

Etkinliğin ana hedefi, hareketi günlük hayatımızın doğal bir parçası haline getirmek ve sağlıklı yaşam kültürünü mahalleden başlayarak güçlendirmek olduğu bildirildi.

Kaynak: AA