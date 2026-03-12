Haberler

Göynücek'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı kutlandı

Güncelleme:
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit İsmail Kara İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrenciler tarafından, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, sinevizyon gösterisi sunuldu, oratoryo seslendirildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Belediye Başkanı Kemal Şahin ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar
