Göynücek'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı kutlandı
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Şehit İsmail Kara İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrenciler tarafından, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, sinevizyon gösterisi sunuldu, oratoryo seslendirildi.
Etkinlik kapsamında ayrıca Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Programa, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Belediye Başkanı Kemal Şahin ve protokol üyeleri katıldı.
