Göynücek'te İlkokul Öğrencilerine Hediyeler Dağıtıldı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde ilkokula yeni başlayan öğrencilere belediye tarafından hediyeler verildi. Kaymakam, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere destek sözü verdi.

Belediye Başkanı Şahin, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
