Göynücek'te İlkokul Öğrencilerine Hediyeler Dağıtıldı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde ilkokula yeni başlayan öğrencilere belediye tarafından hazırlanan hediyeler dağıtıldı.

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Belediye Başkanı Kemal Şahin, ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, ilkokul yeni başlayan öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet eden Demirgül, Şahin ve Ziyagil, belediye tarafından hazırlanan hediyeleri verdi.

Belediye Başkanı Şahin, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.