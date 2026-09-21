Haberler

Göynücek'te eğitim faaliyetleri yerinde incelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göynücek'te eğitim faaliyetleri yerinde incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya (AA) - Amasya'nın Göynücek ilçesinde eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri yerinde incelendi.

Amasya (AA) - Amasya'nın Göynücek ilçesinde eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri yerinde incelendi.

Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman ve İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Şaziye Nihal Kulakaç Pelit, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulları gezerek sınıflarda incelemelerde bulunan Kaymakam Akman, önce Göynücek 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ardından Şehit Erkan Karaçoban Çok Programlı Anadolu Lisesine ziyaretler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından öğretmen kadrosuyla yapılan toplantıda okulların mevcut durumu, fiziki yapısı, ihtiyaçları ve öğrencilerin eğitim süreçleri ele alındı.

Kaynak: AA
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret etti

Nedir bu siyasilerin çakar sevdası! Görüntünün iticiliğine bakın

Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektiler

Maç aşkı düğüne engel olmadı!

Okul Randevu Sistemi'nde yeni dönem! Veliler 7/24 telefonla randevu alabilecek

Okul Randevu Sistemi'nde yeni dönem
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

MGM tarih verdi! Kışlıkları çıkarma zamanı geldi
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Canlı yayında akılalmaz olay! Saniyeler içinde sırra kadem bastı