Göynücek'te Arıcılık Eğitimi Başlatıldı

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen arıcılık eğitimi kursunda, üreticilere arı bakımı, kovan yönetimi, bal üretimi gibi konular hakkında bilgi veriliyor. Kurs başarılı bir şekilde tamamlandığında katılımcılara sertifika verilecek.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından üreticilere yönelik arıcılık eğitimi kursu başlatıldı.

Eğitim kapsamında katılımcılara arıların bakımı ve beslenmesi, kovan yönetimi ve kolonilerin sağlığı, bal üretimi ve hijyen uygulamaları ile hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri gibi temel konularda bilgi verildi.

Kurs sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika takdim edileceği bildirildi.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere yönelik eğitim ve destek çalışmalarının bundan sonra da sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
