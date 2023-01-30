Görüntülere tepki yağıyor! Çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açtı

Sosyal medyada bir kadının çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açarak takipçilerine görüntü vermesi büyük tepki çekti. Kullanıcılar, kadının para kazanmak için böyle bir şey yapmasına ateş püskürdü.

Son dönemde sosyal medyada açılan canlı yayınlar oldukça fazla izlenmeye başladı. Ancak bu yayınlar arasında olumsuz içerikler de yer alıyor. Özellikle bu alanı para kazanmak için kullananlar kadınlar, cinsel içerikli yayınlar yapmaya başladı.

ÇOCUĞUNUN YANINDA CİNSEL İÇERİKLİ YAYIN AÇTI

Sosyal medyada gündeme gelen son görüntülerde bir kadın çocuğunun olduğu odada cinsel içerikli canlı yayın açarak takipçilerine görüntü verdi. Görüntülerde kadının yayın sırasında çocuğuna bir yandan yanıt verip bir yandan da görüntü vermeye devam ettiği anlaşıldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu yayının ardından kadının çocuğunun yanında böyle bir yayın yapması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları kadına ateş püskürdü.

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle: