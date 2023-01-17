Görüntüler sosyal medyayı salladı! Cin çıkarma seansında yapılanlar akıllara zarar

Kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan bir kadının cin çıkartma görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadının, içine cin girdiği iddia edilen bir kişinin ağzına poşet koyup kusturmaya çalıştığı görüntüler defalarca kez tıklandı.

Kendisini, "Cin çıkarak Metafizik uzmanı" olarak tanıtan kadının görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. D.B. isimli kadının sözde cin çıkartma seansı sırasında yaptıkları pes dedirtti.

KUSTURARAK CİN ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

D.B.'nin görüntülerde, içine cin girdiği iddia edilen bir kadının ağzına poşet koyup kusmaya zorladığı görüldü. Ayakta bulunan kadını zorla öksürtmeye çalışan D.B., "Çıkartın, çıkartın, çıkar çıkar kus kus" diye bağırdı.

"HAYIR İÇİNDE KALMAYACAKSIN, ÇIKACAKSIN"

Poşete kusan vatandaşın, "Bir şey yapmayacağım bırak kalayım işte" demesi üzerine, D.B.''nin, "Hayır içinde kalmayacaksın, çıkacaksın" yanıtını vermesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada defalarca kez izlendi.