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Görüntü Türkiye'den! Masaj salonunda pes dedirten sapıklık

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Görüntü Türkiye'den! Masaj salonunda pes dedirten sapıklık
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İzmir'de masaj salonunda Nijeryalı kadın turisti zorla odaya çekmeye çalışan saldırgan, kadının çığlık atması üzerine yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir’de bir masaj salonunun koridorunda yürüyen Nijeryalı kadın turist, bir şahsın saldırısına uğradı. Kadını zorla kucaklayarak odaya çekmeye çalışan saldırgan, mağdurun çığlıkları üzerine yakalandı.

KAMERA HER ŞEYİ ANBEAN KAYDETTİ

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarında, koridorda ilerleyen Nijeryalı turistin önünü kesen şüphelinin, kadını fiziksel müdahaleyle odaya sokmaya çalıştığı görüldü. Kadının direnmesi ve çığlık atarak yardım istemesi üzerine panikleyen şahıs amacına ulaşamadı.

KİMLİĞİ KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ 

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com
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