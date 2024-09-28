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Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış MHP'ye Katıldı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. Törende yapılan konuşmalarda, Türk milliyetçiliğine bağlılık vurgulandı ve PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığı ifade edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, Mhp'ye geçti.

Bakış'a, Mhp'ye katılması dolayısıyla Silopi-Görümlü kara yolunda bulunan bir tesisin bahçesinde düzenlenen törenle rozeti takıldı.

Törende, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekildi ve katılımcılara yemek ikram edildi.

Bakış, programda yaptığı konuşmada, büyük bir gurur ve kararlılıkla MHP saflarına katıldığını söyledi.

Bu kararın yalnızca bir siyasi tercihten ibaret olmadığını belirten Bakış, "Bu bir Türk milliyetçiliğinin asli unsurlarına ve ülkücü hareketine gönülden bağlılığımızın bir tezahürüdür. Kürt'ler olarak şunu beyan etmek istiyorum, hiçbir zaman PKK, Kürt'lerin bir temsilcisi olmamıştır ve olmayacak bundan sonra. Canımız, kanımız, vatanımıza, bayrağımıza kurban olmuştur bir daha kurban ederiz."

MHP İl Başkanı Koçero Saluci de MHP'nin gücünü ve kararlığını bir kez daha göstereceklerini ifade etti.

Programa, MHP Üst Kurul Delegesi Ayhan Yazıcı, eski Cizre Belediyesi Başkanı Kamil Atak, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakış, 4 ay önce İYİ Parti'den istifa etmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel

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