Görme Engelliler Farkındalık Konseri Bursa'da Düzenlendi

Görme Engelliler Farkındalık Konseri Bursa'da Düzenlendi
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Bursa Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarlığı ve BUGES tarafından düzenlenen 'Görme Engelliler Farkındalık Konseri' Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi.

Bursa Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarlığı Türk Halk Müziği Korosu ve Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) tarafından "Görme Engelliler Farkındalık Konseri" düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Alim Hüseyinoğlu yönetti.

Programda, BUGES Korosu, Yüzüncüyıl Ritim Grubu, Yüzüncüyıl Halk Oyunları ve Herdem Tiyatro Grubu da performans sergiledi.

Konserde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nden eserler seslendirildi.

Gecenin sonunda solistler ve şef, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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