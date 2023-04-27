Görenlere huzur veren cami bu sene de sarmaşıklarına kavuştu Adana'da sarmaşıkları nedeniyle 'yeşil cami' olarak bilinen 'Köprüköyü Camii' görenlere huzur veriyor Adana'da duvarları ve minaresinin sarmaşıklarla kaplı olması nedeniyle 'yeşil cami' olarak bilinen Köprüköyü Camii, baharın...

Görenlere huzur veren cami bu sene de sarmaşıklarına kavuştu

Adana'da sarmaşıkları nedeniyle 'yeşil cami' olarak bilinen 'Köprüköyü Camii' görenlere huzur veriyor

ADANA - Adana'da duvarları ve minaresinin sarmaşıklarla kaplı olması nedeniyle 'yeşil cami' olarak bilinen Köprüköyü Camii, baharın gelmesiyle bu sene de yeşil haline kavuştu.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 92 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camii görenleri kendine hayran bırakıyor. Baharın gelmesiyle birlikte açan çiçekler ve minareyi kaplayan sarmaşıklar, yeşil caminin yurt içinden ve yurt dışından da ziyaretçi akınına uğramasına neden oluyor. Sarmaşıkları nedeniyle halk arasında 'yeşil cami' olarak da bilinen caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi 280 bitki türü ile botanik bahçeyi andırıyor. Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı kentte vatandaşlar namaz saatleri dışında da camide vakit geçiriyor. Vatandaşlara huzur veren cami, birçok dizi ve filmde de yer alarak ismini duyurmaya devam ediyor.

"Çok güzel, huzurlu bir yer"

Cami imamı İbrahim Aydın, "Camimizin ismi 'Köprüköy' ancak buranın her tarafı sarmaşıklarla kaplı olduğu için 'sarmaşıklı cami veya yeşil cami' olarak biliniyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden buraya gelip fotoğraf çekenler oluyor. Buraya gelenler ayrıca camide namaz kılıyor. Çok güzel, huzurlu bir yer" diye konuştu.

Cami cemaatinden 85 yaşındaki Cumali İba da, 1960'lı yıllarda camiyi yeniden kendilerinin yaptırdığını ve sarmaşıkları ektiklerini belirterek, "Biz bu camiyi yaparken hiçbir yerden yardım toplamadan yaptık. 1965 yılında bu camiye kadrolu imam geldi" dedi.

Camiyi görmek için Avrupa'dan gelenler bile olduğuna değinen İba, "Bosna Hersek'ten gazeteciler geldi buraya. Turistler geliyor. Biz de bu camiyi böyle koruyoruz. Botanik bahçe haline getirdik. Halen de elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.