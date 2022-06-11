Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok - Haberler

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Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok

İhlas Haber Ajansı - Hasan Fehmi Demir - Güncel
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Gören bir daha bakıyor.

Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok

RİZE - Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde bir evin sahibi balkonun kapısını tuğla örüp kapatarak ilginç bir görüntü oluşturdu.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik köyünde yaşayan Bülent Çelik, evinin yakınında bulunan dükkanların evinin içerisini görmemesi için balkonun kapısını tuğla örerek kapattı. Büyükçiftlik köyünde bulunan balkonu olan fakat balkona çıkabilecek bir kapısının olmayan ev görenleri şaşırtıyor.

Binaların dış cephesinde dekarasyon işçisi olarak çalışan Kaan Demir balkonunun kapısını ören bina sahibi Bülent Çelik'e kapıyı açmasını teklif etmelerine rağmen kabul etmediğini söyleyerek, "Bu evin dış cephesini ve dekarasyon işini yapıyoruz. Bu balkon kapısı olmayan evin sahibi kalıpçı bir ağabeyimiz Bülent Çelik diye biri vardı. Geçenlerde hayatını kaybetti. O örmüştü orayı. Dedik orayı açalım. Dedi ki hayır orası öyle kalsın. Neden böyle yaptığını bilmiyorum. Belki de burası küçük bir yer olduğu için çok kişi evin önünde toplandığından dolayı olabilir" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Güncel

Bülent Çelik Rize Güncel Haberler

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