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Görele'de Özel Çocuklar İçin Oyun Parkı Açıldı

Görele'de Özel Çocuklar İçin Oyun Parkı Açıldı
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Görele ilçesinde, özel çocuklar için Gençlik Merkezinde oluşturulan oyun parkı hizmete açıldı. Kaymakam Hamit Genç, bu parkın özel çocukların eğitimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Görele ilçesinde özel çocuklar için Gençlik Merkezinde oluşturulan oyun parkı hizmete açıldı.

Kaymakam Hamit Genç, açılış töreninde, oyun parkının özel çocukların eğitimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Kaymakamlık olarak özel çocukların yaşadıkları zorlukları aşarken yanlarında olacaklarını ifade eden Genç, "Çocuklarımızın soğuk kış günlerinde okul haricindeki değişik aktivitelerine katkı sağlayacak bir ortam oluşturduk. Engelli ailelerimizi ve özel çocuklarımızı buraya bekliyoruz. Bu bizim için önemli ve güzel bir hizmet oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da burayı açmış bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
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